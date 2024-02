Parigi | attacco con il coltello alla Gare de Lyon | 3 feriti Arrestato l’aggressore | maliano ma residente a Torino – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilautore dell’conavvenuto questa mattinastazione di, sarebbea Montalto Dora (To), dove ha avuto un permesso per protezione sussidiaria dal 2016. Sembra che l’uomo in passato ?sia stato sottoposto a trattamento psichiatrico. Secondo un documento della questura, l’, avvenuto intorno alle 7 del mattino, ha provocato un ferito grave, senza prognosi in pericolo di vita, e duelievi. Il sospettato non ha gridato slogan durante la sua azione e che il suo profilo non è quello di un terrorista ma di uno «squilibrato con disturbi psichiatrici». L’uomo di 32 anni «ha presentato una patente di guida italiana», ha detto la fonte delle forze dell’ordine all’agenzia. Aveva con sé anche un martello. ...