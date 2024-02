Parigi | accoltella tre persone alla stazione Gare de Lyon | arrestato un uomo con patente italiana

Paura a Parigi alla stazione ferroviaria Gare de Lyon: tre persone sono rimaste ferite, una di queste in modo grave, intorno alle 8 di questa mattina da un uomo armato di coltello, poi fermato dalla ...I raid americani attesi da giorni in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono cominciati e continueranno per giorni. Due attacchi contro obiettivi filoiraniani in Iraq e Siria si so ...Sabato mattina alla stazione Lyon di Parigi diverse persone sono state accoltellata da un uomo che è stato arrestato. Secondo un rapporto provvisorio della questura, l'attacco, avvenuto intorno alle 8 ...