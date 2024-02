Parigi | accoltella tre persone alla gare de Lyon | arrestato

(Di sabato 3 febbraio 2024) Attimi di paura a, dove è statoun uomo sospettato di averto questa mattina almeno trede. Lo ha reso noto all’agenzia di stampa Afp la Questura. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione. Secondo un rapporto provvisorio della Questura, l’attacco è avvenuto intorno alle 8:00 e ha provocato un ferito grave – che non è in pericolo di vita – e due feriti lievi.

Sabato mattina alla stazione Lyon di Parigi diverse persone sono state accoltellata da un uomo che è stato arrestato. Secondo un rapporto provvisorio della questura, l'attacco, avvenuto intorno alle 8 ...