Parigi | accoltella tre persone alla Gare de Lyon | arrestato un maliano con patente italiana

Un uomo ha ferito con un coltello almeno tre persone alla stazione di Lione a Parigi. Nessuno è in pericolo di vita.Roma, 3 feb. – Tre persone sono state accoltellate in un attacco alla stazione Gare de Lyon di Parigi. Lo riporta Bfmtv, aggiungendo che la polizia è intervenuta… Leggi ...Parigi, attacco alla Gare de Lyon oggi 3 febbraio 2024 ...Come ha riportato Bfmtv, un uomo ha tirato fuori un coltello e ha accoltellato tre persone che in quel momento si trovavano vicino a lui.