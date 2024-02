Parigi | accoltella tre persone a Gare De Lyon | l’aggressore ha una patente italiana

(Di sabato 3 febbraio 2024) Intorno alle otto del mattino un uomo armato di coltello ha aggredito almeno trealla stazionededi. Non sono ancora note le motivazioni dietro l’attacco ma, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Afp,è stato individuato dalle forze dell’ordine e immediatamente arrestato. Al momento del fermo, l’autore dell’aggressione avrebbe L'articolo proviene da Il Difforme.

