Paola Perego | il ritorno in tv dopo l’intervento per il tumore al rene | “Di nuovo col sorriso”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sorridente, occhiali da sole e cappellino,scatta un selfie in auto e dà la bella notizia ai follower. Il suo rientro in tv è dietro l’angolo: “Ciao a tutti. Finalmente domenica mattina tornerò in diretta, dicol, insieme alla mia socia Super Simo, alle 10.30 con Citofonare Rai2! Grazie ancora per l’enorme affetto ricevuto. Vi voglio bene”. La conduttrice, infatti, nei giorni scorsi aveva fatto sapere di essersi dovuta sottoporre a un intervento per una neoplasia che aveva comportato l’asportazione di cellule tumorali della convalescenza,è pronta più che mai a tornare in pista nella domenica mattina di Rai 2. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.