Panchina Milan | Zlatan Ibrahimovic abbandona Conte | per ora…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il futuro di Stefano Pioli sullaè incerto,però smentisce i contatti con Antonio… Stefano Pioli è annoiato, ma non infastidito della situazione che si è creata per il futuro sulladel. E’ il nome di Antonioquello che sta circolando da giorni sull’ambiente rossonero. Il club di via Aldo Rossi non ha ancora preso nessuna decisione e non intende farlo a breve. C’è ancora gran parte del girone di ritorno da giocare e le conclusioni si traggono solamente alla fine del campionato, non di certo alla 23esima giornata di Serie A. Ciò che filtra dal nuovo dirigente del, è il massimo sostegno e la fiducia per il tecnico ...