Palworld | Successo Esplosivo con 19 Milioni di Giocatori | Record su Xbox Game Pass

Le celebrità giapponesi non possono menzionare in alcun modo Palworld, per evitare reazioni negative da The Pokémon Company.Palworld, il fenomeno videoludico, spinge Alibaba e Tencent nella corsa al cloud in Cina, dimostrando l'ampio impatto del gaming digitale.La nuova iniziativa promozionale della casa di Redmond coinvolge il fenomeno videoludico del momento, Palworld, e la famiglia di console Xbox Series X|S ...