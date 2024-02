Pallanuoto | Tabani e Galardi ai Mondiali per sognare le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Prato, 3 febbraio 2024 - Dare il massimo, per conquistare una medaglia e (soprattutto) il pass per ledi Parigi. E' l'obiettivo con cui Chiarae Giuditta, insieme alle compagne del Setterosa, sono sbarcate a Doha, per idi. E le due atlete pratesi debutteranno nella massima competizione in Qatar domani alle 16:30, affrontando il Regno Unito. Una partita sulla carta agevole, al pari di quella prevista per le 16 di martedì prossimo con il Sud Africa. L'Italia chiuderà poi la prima fase del torneo con l'ultima sfida del girone D, fissata per giovedì prossimo alle 12 contro il Canada. Al termine della fase a gironi, la prima classificata di ogni gruppo si qualificherà direttamente per i quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare dagli ottavi. ...