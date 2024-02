Pagine sparse | politica | arte | viaggi e molto altro questo mese in librearia

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024) Piero Ignazi Il populista in doppiopetto Il Cavaliere e il suo partito pp. 185, € 15 Chi raccoglierà il testimone del Cavaliere? Laitaliana degli ultimi trent’anni è stata marcata da Silvio Berlusconi come da nessunprima. Nelle sue mani si sono concentrati diversi poteri: economico-finanziario, mediatico e politico, un fenomeno senza paragoni nelle democrazie moderne. Quali sono state le condizioni che hanno reso possibile l’irruzione improvvisa del «Cavaliere» e che cosa ne ha decretato la fine, ben prima della sua scomparsa? Ignazi le rintraccia in una società che non trovava più un proprio rappresentante e nell’esaurimento delle forze politiche di governo a seguito delle indagini di Mani Pulite. Il percorso politico di Forza Italia si ricostruisce attraverso i rapporti con gli alleati e gli scontri con l’opposizione, fino a ...