PAGELLE Lecce Fiorentina | TOP e FLOP del match di Serie A 2023 2024

Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato a DAZN al termine della partita persa contro la Fiorentina: "Vittoria meritata perché oggi soprattutto il primo tempo ...Lecce-Fiorentina 3-2 Terracciano 6,5: salva il risultato in più occasioni, l`ultima respinta porta al gol di Dorgu in cui la difesa non lo aiuta Faraoni 5,5:.Lecce - Fiorentina termina con un pirotecnico 3-2, la Viola si butta via in maniera clamorosa nel finale. Nel recupero viene ribaltata dai salentini.