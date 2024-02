Pagelle Bologna-Sassuolo 4-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 3 febbraio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. Bella partenza da parte degli ospiti che passano in vantaggio grazie a Thorstvedt e legittimano il vantaggio, ma un gran tiro di Zirkzee – deviato da Viti – beffa Consigli e il punteggio è di nuovo in parità. Massano dieci minuti e Volpato si inventa un grande gol riportando ilin vantaggio. Nella ripresa però i ragazzi di Thiago Motta, oggi squalificato, rimontano alla grande: prima Fabbian fa 2-2, qualche minuto dopo ci pensa Lewis Ferguson a far impazzire di gioia il pubblico locale. Nel finale va a segno anche Saelemaekers che mette il punto esclamativo: ...

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Frosinone Milan. Maignan 5 – Pronti-via e rischia di combinare un pasticcio in uscita con Adli. Sou ...Frosinone-Milan 2-3, gli uomini di Pioli ancora una volta si complicano la vita dopo essere passati in vantaggio con Giroud. Complici un braccio di Leao ...Gol Zirkzee, l’obiettivo del Milan non si ferma più e continua a segnare! La sua rete in Bologna Sassuolo – VIDEO Joshua Zirkzee è on fire: l’obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco della ...