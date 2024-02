Padre e figlia morti in due incidenti | il ricordo del pompiere Cesare e di Marika Bertocchi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un tragico destino che ha accomunatoa undici anni di distanza. La Val Seriana non dimenticae sabato (3 febbraio) la commemorazione per il vigile del fuoco morto in servizio diciassette anni fa sarà anche l’occasione per ricordare sua, deceduta a sua volta in un altro incidente nel 2018. Il dramma che costò la vita alrisale al 26 febbraio 2007. Quel giorno, che nella vita era una guardia giurata a Bergamo e nel suo tempo libero vigile del fuoco volontario a Gazzaniga, fu vittima a soli 46 anni di un violento scontro con un autoarticolato a Colzate mentre, alla guida dell’autobotte, stava raggiungendo i colleghi per supportarli nello spegnimento di un incendio. Nel novembre 2007 ...