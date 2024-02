Padovan gufa tantissimo | «Convinto che l’Inter vincerà | un motivo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024)esponendosi alla vigilia della partita contro la Juventus. Il giornalista dà per certa la vittoria dei nerazzurri. NESSUN DUBBIO ? Giancarloa Sky Sport 24 interviene a mo’ di gufo: «cheperché è più forte della Juventus, ha un organico nettamente superiore, gioca in casa, vuole riscattare la non buona prestazione di Torino dove si accontentò del pari. Sta bene di salute, attacca, avrà il controllo del gioco. Per tutte queste stagionie se, lo scudetto sarà quasi deciso. Per deciderlo mancherà solo la partita con l’Atalanta. A +7 la Juventus non la prenderebbe più». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...