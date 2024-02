Otto giovani chef e le mille strade dell’etica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 febbraio 2024) In un Paese come il nostro, in cui si parla di cibo sempre, anche quando si è a tavola, è facile che i nodi vengano al pettine prima. Il settore della ristorazione in questi anni è quello che forse ha sofferto maggiormente, più di altri, forse. O magari invece i dati negativi saltano più all’occhio proprio perché se ne parla di più, perché è un settore molto comunicato, sia dall’opinione pubblica che dai media. Vero è che una delle chiacchiere da bar e delle pagine dei giornali più gettonate è proprio lo stato dell’arte della ristorazione, che un po’ zoppica, tra costi poco sostenibili e una mancanza di personale tangibile e affaticante. I dati dell’ultima assembla Fipe (la Federazione Italiana Pubblici Esercizi) raccontano di un settore che continua a risentire lo strascico degli effetti pandemici con oltre centocinquantamila figure professionali mancanti all’appello. Non c’è più ...