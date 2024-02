Oroscopo Paolo Fox dal 3 al 9 febbraio | previsioni settimanali

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tornano leastrologiche dell'diFox dal 3 al 9pubblicate da DiPiù. Il Cancro avrà bisogno di serenità mentre per la Bilancia arriveranno giornate impegnative. Ecco i consigli delle Stelle per tutti i dodici segni zodiacali. ARIETE – In amore, dovrete affrontare delle tensioni attorno a mercoledì e potreste perdere interesse nei confronti di una persona. In coppia, sarà meglio evitare i confronti. In ambito lavorativo, sarà meglio evitare azzardi, è un momento di stallo. TORO – Sarete irritabili con Ariete e Scorpione. Liberate la mente per dare spazio all'amore. In coppia, torna il nervosismo: attenti a quello che dite soprattutto venerdì. Con Bilancia e Cancro le tensioni maggiori. Nella professione, la situazione è in revisione, un progetto si annuncia alle porte, è possibile ...