Operazione riscatto Ravenna | bisogna ripartire

(Di sabato 3 febbraio 2024) Incidente di percorso o momento di flessione? Illo scoprirà in fretta. È il Corticella – clamorosa rivelazione della passata stagione e outsider molto concreta anche nel campionato in corso – a diventare la cartina di Tornasole dell’undici giallorosso. La formazione felsinea attende infatti ildomani nella propria tana del ‘Biavati’, dove comunque ha racimolato ‘solo’ 17 punti, contro i 22 delle gare in trasferta. Nel clante c’è curiosità per capire se, il pareggio in rimonta di Sant’Angelo Lodigiano e il ko interno di domenica scorsa contro il Fanfulla, avranno conseguenze. La formazione di mister Gadda, che ha la possibilità di un immediatocontro un avversario di rango, è sempre in vetta alla classifica, ma ora ha un solo punto di margine sulla Victor San Marino e 4 proprio sul ...