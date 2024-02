Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Arriva il pass per Arianna Bridi nella 10 km

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline, staccare ilper i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza dii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare megliocapitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport ...

Quando manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 , in programma da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, una società di ... (oasport)

L’Italia si è qualificata con entrambe le squadre di Ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un fatto che non accadeva da dodici anni, ... (oasport)

- In Bulgaria, Visa e Fibank stanno collaborando per la seconda volta consecutiva sulle Olimpiadi ; lanceranno le esclusive carte di debito e ... (liberoquotidiano)

- In Bulgaria, Visa e Fibank stanno collaborando per la seconda volta consecutiva sulle Olimpiadi ; lanceranno le esclusive carte di debito e ... (liberoquotidiano)

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Parigi 2024 già cominciato. Sono infatti partite le qualificazioni olimpiche che assegnano i pass a ... (sportface)

Due hanno sedici anni e due ne hanno quattordici. Sono le magnifiche bianconere della Renato Serra che un anno fa, all’ultima prova di campionato, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara maschile - La presentazione della gara femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2024 di ...Ianko Lattarulo, l'unico spezzino ai Campionati Assoluti, si prepara duramente per la competizione. L'obiettivo è migliorare i tempi e sperare in una possibile partecipazione alle Olimpiadi di Parigi.