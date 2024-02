Olimpiadi 2036 | ipotesi candidatura per Madrid Ayuso | “Ci stiamo lavorando”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dopo il Gran Premio di Formula 1, ottenuto nei giorni scorsi, la città disogna addirittura le. A paventare l’di unaè la presidente della Comunità della capitale spagnola, Isabel Díaz: “Arriveranno anni che passeranno alla storia per? Ci– spiega – Con il Gran Premio di F1 faremo capire la nostra capacità di poter ospitare i grandi eventi e speriamo ci possa aiutare ad attirare eventi anche più grandi.” Unaeuropea del resto avrebbe un certo peso, visto che le due precedenti edizioni dei Giochi estivi saranno in altri continenti (Los Angeles nel 2028 e Brisbane nel 2032, ndr). Attenzione però anche alla ...

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ventilato la possibilità che la Regione ospiti i Giochi del 2036 dopo essersi assicurata il Gran Premio di Formula 1: l'ultima edizione ib ...La proposta: visto che i Giochi non sono quasi mai un affare per le città che li ospitano, perché non riportarli in permanenza nel Paese d’origine