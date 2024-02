Olbia | ritrovati i due ragazzi scomparsi | fuggivano dopo un tentativo di rapina | fermati

(Di sabato 3 febbraio 2024) (Adnkronos) –nel tardo pomeriggio di oggi, 3 febbraio, in una chiesa sconsacrata nelle campagne di, i duedi 15 e 17 anni,giovedì 25 gennaio. La polizia li ha rintracciati durante le ricerche messe in campo da tutte le forze dell'ordine, nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia tra

Una storia a lieto fine per i due giovani di 15 e 17 anni che sono stati ritrovati dopo circa una decina di giorni. I due ragazzi hanno poi riabbracciato i genitori.«Sta bene anche se molto provato e magro», dice il padre di Giuseppe, uno dei due ragazzi che si sono allontanati da casa senza dare notizie per nove giorni e oggi ritrovati dalle forze dell'ordine ...