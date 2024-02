Oggi niente sci alpino | la causa e quando le prossime gare Appuntamento già a domani!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024)sabato 3 febbraio non sono previstedi sci. Siamo nel cuore dell’inverno e la Coppa del Mondo è nel pieno del suo svolgimento, ma le particolari condizioni climatiche nelle due località coinvolte per l’occasione dal massimo circuito internazionale itinerante hanno impedito il regolare svolgimento degli eventi in programma. La poca neve presente a Chamonix e Garmisch ha costretto gli organizzatori a cancellare, con diversi giorni di anticipo, la discesa maschile in Francia e la discesa femminile in Germania.Gli appassionati di sci, che già ieri avevano dovuto rinunciare alla prima discesa maschile in terra transalpina, potranno tornare a divertirsi con lenella giornata di domani. Domenica 4 febbraio è infatti in programma lo slalom maschile a Chamonix, unica prova salvata ...