Oggi il varo della mostra di Picchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) POPPI Si inauguraalle ore 16,30 al Castello dei Conti Guidi di Poppi la"Il nostro meraviglioso pianeta sta morendo" dell’artista toscano Carlo Ciucchi "" (nella foto). La, con cui l’autore denuncia il disastro ecologico e ambientale che l’uomo sta ormai perpetrando da anni, arriva a Poppi dopo essere stata esposta a Procida, capitale italianacultura nel 2022, e a Timisoara capitale europeacultura nel 2023. "Carlo Ciucchi non cessa di stupire per il suo impegno e soprattutto per la poliedricità e lo spessore dei suoi messaggi – scrive nella prefazione al catalogoil professor Giovanni Cipriani – Pittore e scultore è in grado di esprimere il suo pensiero con i materiali più vari: colori, creta, ...