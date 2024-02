Nuovo ribaltone in F1 | arriva il sedile per il pilota italiano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 febbraio 2024) Mondo della Formula Uno in subbuglio per gli ultimi colpi di scena: adessounper unManca un mese al via ufficiale della stagione 2024 di Formula Uno, ma sta già succedendo di tutto nel pianeta motoristico. Con il torpore pre-stagionale che è stato scosso dall’improvvisa notizia dell’epocale approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari. Formula Uno, cambia tutto nel mondo dei motori: stagione 2024 già iniziata con le scintille (fonte: © LaPresse) – Cityrumors.itVoci che nel giro di pochissime ore hanno acceso il tam-tam sul web e sui principali mezzi di comunicazione, fino a trovare una clamorosa conferma. Il sette volte campione del mondo correrà quest’anno per l’ultima stagione in Mercedes, per poi approdare a Maranello nel 2025. Una scelta forte, da parte della scuderia del Cavallino ...