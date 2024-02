Nuovo look per Bmw Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Benvenuti al Grand Hotel BMW. Entrando oggi nella concessionaria di via Salaria a, infatti, sembra proprio di varcare l'ingresso di un albergo cinque stelle. Grazie ad un forte investimento sul restyling, la casa automobilistica tedesca sta cambiando totalmente il modo di ricevere i clienti, che ora vengono definiti giustamente ospiti. Salotti, lampade, tappeti, quadri, libri. Anche auto, of course, ma non troppe e posizionate in modo da essere attraenti e non impattanti. Così il BMW Group sta implementando in Italia “Retail.Next”, ilconcetto di retail destinato a trasformare l'esperienza di brand dei clienti. Una nuova corporate identity per i Retail Partner, studiata per offrire una soluzione d'acquisto e servizio di ultima generazione. Ilconcetto di retail immersivo trasforma e migliora la visita del cliente ...