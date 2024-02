Nuova scossa di terremoto a Pozzuoli | avvertita anche ad Arco Felice

Nuova scossa di terremoto in Italia: la zona colpita – La terra non smette di tremare. E non c’è da meravigliarsi, l’Italia è un paese ad elevata ... (tvzap)

Terremoto in F1. Lewis Hamilton in Ferrari è paragonabile a una scossa del settimo grado della scala Richter e non c’è bisogno di un geologo per comprendere la metafora. Lewis in Rosso era stata spess ...Domenica 28 gennaio 2024 si è svolta, presso la palestra della “Cittadella dello sport di Sondalo”, un’importante manifestazione sportiva: la prima gara societaria della stagione dell’ASD Nuova Sondri ...La data e l'orario della presentazione della nuova Ferrari SF-24 che disputerà il Campionato Mondiale 2024 di Formula 1.