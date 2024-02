Nuova antenna in paese Comitato sul piede di guerra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) VINCI Il ripetitore Iliad di telefonia mobile verrà installato a Sovigliana in un terreno a più di 100 metri dalle abitazioni. I lavori cominceranno la prossima settimana. C’è il disco verde dell’Arpat, agenzia regionale per l’ambiente, ed il Comune ne prende atto. Ieri, dinanzi allaprotesta delNo5g Via Alfieri, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia ha spiegato: "L’disterà a più di 100 metri dalle abitazioni. Noi abbiamo cercato di bloccare, anche con ricorso al Tar, il progetto, ascoltando i timori del. Ora però c’è il parere positivo di Arpat, noi non abbiamo più argomenti per fermarlo". Ripercorriamo allora la vicenda: ilNo5g Via Alfieri ha affermato che lunedì prossimo i tecnici incaricati dalla ...