Nuoto | Mondiali fondo 10 km donne | Bridi conquista carta olimpica

Tutti gli italiani in gara domenica 4 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 ... (sportface)

Sharon van Rouwendaal vince la 10km femminile di Nuoto in acque libere dei Mondiali di Doha 2024 , in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica ... (sportface)

Il medaglie re completo dei Mondiali di nuoto e palla nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... (sportface)

La 29enne trentina chiude all'ottavo posto nella 10 chilometri femminile ai Mondiali di nuoto in acque libere di Doha, centrando una delle carte olimpiche in palio. "Questa 10 chilometri è durata ...Un bacio da medaglia La risposta domani ai mondiali di nuoto (artistico) a Doha. È il bacio (sulla guancia: amicizia e basta) che Susanna Pedotti ha dato a Giorgio Minisini alla fine ...MONDIALI 2024 - Arianna Bridi è splendida nella 10 km femminile: è 8ª e centra il pass olimpico per Parigi 2024 (non nominale). Oro a Sharon van Rouwendaal.