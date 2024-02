Nuoto di fondo | Van Rouwendaal oro iridato nella 10 km Arianna Bridi alle Olimpiadi | fuori Taddeucci

(Di sabato 3 febbraio 2024) Calato il sipario sulla 10 km deldifemminile dei Mondiali 2024 a Doha. All’Old Port della capitale del Qatar le atlete hanno affrontato un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con acqua intorno ai 20 gradi e temperatura esterna intorno ai 25. L’oro è andato alla campionessa olandese Sharon vanche ha saputo interpretare alla perfezione le fasi finali di una prova particolarmente impegnativa. La neerlandese ha conquistato la nona medaglia iridata del suo percorso e ottenuto il suo secondo titolo mondiale, a precedere la spagnola Maria De Valdes di 0.1 e la sorprendente portoghese Angelica Andre di 1.4. Una gara ravvivata nell’ultimo giro dell’azione dell’australiana Moesha Johnson, poi quarta all’arrivo (+4.00), e in cui poi le prime tre classificate hanno dimostrato di avere maggiori risorse per occupare ...

Non è andata nel modo sperato la prima giornata dei campionati mondiali di sport acquatici per l'Italia. In quel di ...Oggi, sabato 3 febbraio, l'Old Port di Doha (Qatar) sarà teatro della 10 km femminile di nuoto di fondo, che aprirà il programma delle acque libere in questa rassegna iridata degli sport acquatici. Un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo, in scena a Doha (Qatar). La rassegna contine ...