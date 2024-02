Nuoto di fondo | la maledizione del doppio pass olimpico colpisce ancora l’Italia in campo femminile

(Di sabato 3 febbraio 2024)delpernella 10 km didi? Un po’ sì. Le acque libere di Doha hanno sorriso ad Arianna Bridi che con l’ottavo posto mondiale, nella prova vinta dall’olandese Sharon van Rouwendaal, è riuscita a rientrare nel novero della top-13 qualificante per i Giochi di Parigi 2024. Niente da fare per Ginevra Taddeucci, che ha terminato al 22° posto. Una storia che si ripete. In principio, Martina Grimaldi era stata l’unica a potersi fregiare di questo riscontro nelle prime due uscite della specialità nei Cinque Cerchi. Nel caso di Pechino 2008, la bolognese ebbe la meglio nella prova di qualificazione nei confronti di Alice Franco, conquistando l’unico posto per nazione disponibile. Parlando del ...

