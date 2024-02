Nuoto di fondo | Fabrizio Antonelli | “Sono commosso per il risultato di Arianna Bridi | lei è un esempio”

(Di sabato 3 febbraio 2024) La chiusura del cerchio o, per meglio dire, dei Cinque Cerchi. È questo il significato dell’ottavo posto della 10 km didifemminile ai Mondiali 2024 di Doha perBrighi. L’atleta trentina è stata costretta ad affrontare un percorso difficile, quando il 9 aprile del 2021 le fu imposto lo stop totale dell’attività sportiva per una miocardite. Prima donna ad aggiudicarsi la Capri-Napoli, l’azzurra non si è arresa ed è riuscita, dopo due interventi chirurgici nel 2022, a ritrovare il gusto dell’agonismo. A distanza di cinque anni dall’ultima volta, ovvero i Mondiali a Gwangju (Corea del Sud), ricordando quel piazzamento che le precluse la possibilità di prendere parte ai Giochi di Tokyo, il riscontro odierno l’ha ripagata di tutti i sacrifici compiuti. E’ normale quindi che da parte della nuotatrice e anche del suo ...

MONDIALI 2024 - Arianna Bridi è splendida nella 10 km femminile: è 8ª e centra il pass olimpico per Parigi 2024 (non nominale). Oro a Sharon van Rouwendaal.Calato il sipario sulla 10 km del nuoto di fondo femminile dei Mondiali 2024 a Doha. All'Old Port della capitale del Qatar le atlete hanno affrontato un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con ...Arianna Bridi, già doppio bronzo mondiale a Budapest 2017, rientra in nazionale dopo 5 anni di assenza ovvero dall'edizione coreana di Gwangju dove chiuse malinconicamente tredicesima, e si piazza ott ...