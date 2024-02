Nuoto artistico | Susanna Pedotti | “Ho fatto qualche errore | c’è sempre da migliorare”

(Di sabato 3 febbraio 2024) C’è ancora da lavorare. Susanaha concluso al nono posto la Finale del solo tecnico femminile dei Mondiali 2024 dia Doha. Nella capitale del Qatar l’atleta nostrana ha affrontato il suo secondo impegno mondiale a livello assoluto, ricordando quanto accaduto l’anno passato a Fukuoka (Giappone), dove la nostra portacolori concluse quinta. Errori nell’ibrido e in altre esecuzioni per lei, che comunque fanno parte del percorso di crescita di una ragazza di 19 anni: “Mi soddisfa il modo in cui ho gestito l’avvicinamento a questa gara, ma ho. C’èqualcosa dae prendo il buono da questa esperienza“, ha dichiarato l’atleta del Bel Paese ai microfoni di RaiSport HD.che ...

Calato il sipario sulla Finale del solo tecnico femminile dei Mondiali 2024 di nuoto artistico a Doha. Nell'Aspire Dome lo spettacolo non è mancato di certo grazie al susseguirsi delle varie routine.