Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | Minisini-Pedotti secondi nei preliminari del duo misto tecnico

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si apre con l’ottima prova di Giorgioe Susannala seconda giornata di gare presso l’Aspire Dome di. Nella capitale qatariota, dove sono in corso idelle discipline acquatiche, arriva un eccellente secondo posto dietro la Cina neidel duo. Sotto le note di “The Renaissance” la nuova coppia azzurra di specialità ha realizzato un punteggio di 248.8633 con 154.36333 di elementi e 94.5000 di impressione artistica. Un giudizio che fa ben sperare in ottica finale, a un passo dalla Cina leader con 250.5150 e con un margine molto ampio sulla Spagna terza classifica a 237.6200. TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEL: DATE E ORARI IL ...

