Nuoto artistico | Minisini-Pedotti in finale nel doppio misto tecnico ai Mondiali | solo la Cina avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Non male per essere la prima volta in assoluto in una gara internazionale. Giorgioe Susannachiudono al secondo posto il preliminare delaididi Doha, nella seconda giornata di competizioni che inizia a regalare soddisfazioni. Sono proprio loro a rompere il ghiaccio alla Aspire Dome, senza nemmeno avere il tempo di pensarci su. Sarà l’adrenalina o semplicemente il loro livello altissimo, ma l’affinità tra i due appare subito inscalfibile, con l’accesso inche appare una formalità, anche perché il Brasile finisce subito alle spalle dei due azzurri. Sulle note di ‘The Renaissance’,chiudono il preliminare al ...