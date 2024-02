Nuoto | Arianna Bridi si avvicina alle Olimpiadi | pass ai Mondiali di Doha

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 – Un ottavo posto che sa di oro perche strappa ilolimpico grazie al suo piazzamento nella gara della 10 km di fondo aididi(Qatar), L’atleta trentina di Esercito e RN Trento è infatti tornata in questa occasione in una competizione di livello dopo aver trascorso cinque anni a fare i conti con problemi cardiaci: una doppia operazione per risolvere la miocardite e un lungo calvario l’avevano allontanata dall’attività agonistica con il doppio bronzo mondiale a Budapest 2017 che sembrava essere soltanto un lontano ricordo. Il risultato ottenuto nelle acque qatariote ha mostrato non solo unacompetitiva ma le ha consegnato anche il sogno a Cinque Cerchi per Parigi 2024. “Questa 10 km è ...