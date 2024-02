Numero aziende quotate in Cina raggiunge 5 346 alla fine del 2023

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pechino, 03 feb – (Xinhua) – Ildellesul mercato azionario interno cinese ha raggiunto quota 5.346del, secondo la China Association for Public Companies. Ildellesulle borse valori cinesi di Shanghai, Shenzhen e Pechino era rispettivamente di 2.263, 2.844 e 239, secondo quanto riferito da un rapporto mensile pubblicato dall’associazione. Erano presenti 5.113 societa’solo sul mercato A-share e 11 societa’solo sul mercato B-share, mentre 222 societa’ eranosu mercati multipli come i mercati A- e B-share, e i mercati A- e H-share. La stragrande maggioranza delle societa’ in ...

CSO Italy è pronto per l'edizione 2024 di Fruit Logistica. Parteciperà con la sua ormai celebre Collettiva "ITALY, the Beauty of Quality", organizzata insieme a Fruitimprese e con un'importante partec ...e nel corso di questi vent’anni il numero delle aziende italiane accompagnate da Artex è cresciuto e si è consolidato in maniera costante, con grande apprezzamento da parte delle imprese italiane che ...La nostra regione conquista la medaglia d’argento raccogliendo il 17,1% del mercato italiano, dopo la Lombardia. Magazziniere, addetto alla vendita e agente di commercio i profili con maggiori chance ...