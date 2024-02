Notizie ASviS | “Il telefono stupido” può cambiare l’insegnamento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 febbraio 2024) E la Buxton School, in Massachusetts, ha vietato gli smartphone dotando, invece, gli studenti di “dumb phone” a funzioni limitate. Quasi tutti concordano sul fatto che la scuola sta meglio senza quei “dispositivi infernali”. Da FUTURAnetwork.eu Redatto da Sofia Petrarca della redazione“Gli studenti della Buxton – un liceo privato del Massachusetts occidentale – continueranno a disporre di WiFi, computer portatili e tablet e tutta la tecnologia necessaria per i compiti scolastici e per rimanere in contatto con le famiglie e i social network. E tutti nel campus avranno un’, per chiamare e mandare messaggi”. È quanto si legge sulla lettera che i dirigenti della scuola hanno inviato a studenti e genitori per annunciare la decisione di dare a tutti i membri del campus, compresi docenti e personale, un ...