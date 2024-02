“Non toccategli il cuore!” Malore per Garibaldi | soccorso dall’ambulanza Le urla di Anita e Maddaloni | Grande Fratello sotto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024) Momenti di paura al. Durante la serata di venerdì 2 febbraio hanno Giuseppeha avuto un, tale per cui è stato necessario chiamare l’ambulanza per soccorrerlo.ha gridato e chiamato gli altri inquilini della casa nella zona dei bagni. Rosy Chin è accorsa in fretta e furia, mentre la Olivieri gridava: “Chiamate il GF “. Anche Marcointerviene e si sente dire una frase che ha gelato il sangue del pubblico. “Nonil cuore” per poi far calare il silenzio. L’ambulanza è arrivata dopo poco tempo, come si vede da altri video pubblicati sui social, dove si sente infondo il suono delle sirene. Non è chiaro, al momento, quali siano le condizioni di salute di Giuseppe ...