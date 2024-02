“Non ho mai parlato di questo…” Uomini e Donne | bomba di Mario | trema lo studio | soprattutto Ida

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024) Apotrebbero rimescolarsi le carte ancora una volta. Si parla di Ida Platano madi, il corteggiatore per molti suo preferito che dopo essersi tatuato il suo nome sulla mano ha esposto inuna teoria che, se giusta, cambierebbe e di molto le cose. Ma bisogna partire dal principio, quando cioè nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la tronista si inserisce in una discussione tra Cristina e il suo ex, Alessandro Vicinanza. La dama, dopo essere stata attaccata da Alessandro sul fatto che a suo dire non ama gli animali, mette in discussione la credibilità del cavaliere salernitano. E a quel punto interviene Ida che dà del falso ad Alessandro in quanto sostiene che in 11 mesi di relazione non abbia mai mostrato tutto questo interesse per gli animali come lui ...