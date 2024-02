“Non farmi dire cose sconce!” | a C’è posta per te la storia di un tradimento | busta chiusa o aperta?

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 3 febbraio 2024) La quarta puntata di C’èper te di oggi, sabato 3 febbraio, tra le varie storie in programma darà spazio ad una vicenda che dividerà il pubblico. Maria De Filippi tenterà un’impresa ardua: far riappacificare una coppia. Riuscirà nel suo compito di mediatrice? C’èper te, storie della quarta puntata del 3 febbraio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.