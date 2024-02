No | Sinner non ha commesso nessun reato guardando serie tv con la VPN

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un siparietto che ha dato vita a unadi fraintendimenti, purtroppo, cavalcati anche da alcuni giornali. Di ritorno dalla storia vittoria agli Australian Open, Jannikha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo stile di vita nel corso di una conferenza stampa. Tra i tanti argomenti toccati, si è parlato anche del suo rapporto con i social network e con la televisione. Il tennista altoatesino ha poi parlato delle suetv preferite e ne ha citata una che stavain Australia – “Animal Kingdom” -, ma che in Italia non è disponibile. A meno che non si usi una VPN. Jannike la storia della VPN per vedere “Animal Kingdom” Al netto del fatto che quellatv, in realtà, è disponibile anche in Italia (su Prime Video e Infinity Plus), in molti – compreso il ...