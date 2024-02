No | non è soltanto colpa dell’Unione Europea se l’Europa va a rotoli | ma anche dei Governi italiani

Così il Corriere della Sera ha parlato del rendimento stagionale del Toro e non soltanto: “Due gol. Mancano appena due gol a Lautaro per eguagliare le sue migliori stagioni in A a quota 21: ...Per accedervi non bisogna soltanto essere under 36, ma anche non avere un ISEE più alto di 40.000 euro. L’obiettivo della misura era quello di favorire l’accesso ai mutui per i giovani. La principale ..."Non possiamo dimenticare quello successo a cavallo della fine della Seconda guerra mondiale e le tante vittime innocenti che hanno pagato soltanto per essere italiane, qualcuno soltanto per essere cr ...