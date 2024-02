Netflix | tutte le novità del 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 3 febbraio 2024) Quest’anno sarà bello pieno per gli abbonati alla piattaforma streaming di, eccoledele ci sono alcuni ritorni molto interessanti che faranno impazzire i fan Il catalogo disi amplia sempre di più: molti degli annunci mostrati al Geeked Week 2023 usciranno proprio quest’anno e alcuni sono dei ritorni che in molti aspettavamo, come la seconda stagione di Squid Game, creata da quel genio di Hwang Dong-hyuk, una delle serie più viste sulla piattaforma. Ma ci sono altri prodotti interessanti in uscita come Rebel Moon Parte 2: la sfregiatrice e Il problema dei 3 corpi. Vedremo anche un nuovo adattamento live-action di Avatar: la leggenda di Aang, il ritorno di Eddie Murphy in Beverly Hills Cop IV, un nuovo film con Jennifer Lopez chiamato Atlas e infine le nuove ...