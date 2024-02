Nesta perdona Pettinari | reintegrato | Tiriamo una riga e andiamo avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Mister, partiamo inevitabilmente dal mercato che si è appena chiuso: è soddisfatto? "È opportuno che ne parli il direttore Goretti. Qualcuno si aspettava di più o di meno, ma non sempre capitano le opportunità giuste". I suoi giocatori sono più sereni ora che è finito? "I nostri giocatori erano tutti convinti di rimanere, tranne qualcuno in uscita che poi è rimasto". Si riferisce a? "Come detto un mese fa, lui era in uscita ma non è arrivato un suo sostituto e lui non ha trovato una nuova squadra. Quindiunae ripartiamo: ora torna ad essere un giocatore a tutti gli effetti, ma domani non sarà a disposizione perché è rimasto fuori da un po’. Rientrerà in gruppo da lunedì". È stata una sua scelta quella di reintegrarlo? "La cosa più intelligente da fare ora è riazzerare tutto ...