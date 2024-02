Neonazi e saluti romani | in pratica finché non invadi la Polonia | va bene tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Quand’è che un saluto romano si trasforma in partito fascista? E quando una riunione di cospiratori diventa un rischio per la democrazia? A quanto si apprende dalla informazione provvisoria 1/2024, la Cassazione ritiene che il saluto romano debba effettivamente considerarsi reato – previsto dall’art. 5 l. 645/1952 – di “manifestazione usuale del disciolto partito fascista” (grazie), ma – attenzione – solo qualora “sia idoneo ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista”. In più, può altresì integrare il reato ex art. 2 d.l. 122/1993 di “manifestazione esteriore od ostentazione di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni fasciste”, ma solo a determinate condizioni. Ora pensiamoa quali, e poi ve lo facciamo sapere. Strano, perché le leggi in questioni non prevedono condizioni: chi compie manifestazioni o rituali ...