Neonato in carcere con la madre | arriva il trasferimento all’Icam di Torino Il Garante dei detenuti annuncia un sopralluogo

(Di sabato 3 febbraio 2024) La giovane mamma di ventinove anni con un bambino di un mese che si trovava neldiLorusso e Cotugno è stata trasferita dal penitenziario, l’istituto a custodia attenuata per madri detenute attiguo alla casa circondariale e dedicato proprio alle donne detenute con figli. IIè stato disposto la mattina del 3 febbraio in seguito all’ordinanza emessa dal Gip di Pistoia dopo che la direzione delaveva richiesto lo spostamento all’autorità giudiziaria competente e individuando la struttura. “Da subito la direzione dell’istituto aveva chiesto lo spostamento e immediatamente, già nella giornata di ieri, era stato individuato l’istituto di Custodia attenuata per detenute madri di. Appenato il provvedimento del giudice ...

