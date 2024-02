Nembro | donna dà fuoco al marito | ha ustioni sul 30% del corpo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 febbraio 2024). Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto unaa dareal, venerdì 2 febbraio verso le 22.30, in un appartamento di via Garibaldi a. L’uomo è rimasto gravemente ferito, riportandosul 30 per cento del. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, i medici con un’ambulanza del 118 lo hanno trasferito in ospedale. Ladopo aver datoalsi sarebbe allontanata, ma i carabinieri intervenuti sul posto l’hanno rintracciata e riportata nella sua abitazione dove è rimasta a disposizione dei Militari dell’Arma. La coppia ha una figlia di due anni, che, secondo le prime informazioni, fortunatamente non sarebbe stata coinvolta nel tragico episodio. Sul ...