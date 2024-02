Negli anticipi del sabato pomeriggio vince la noia Pari a reti bianche in Empoli-Genoa e Udinese-Monza

Si sono disputati due anticipi per l’ottava e penultima giornata del girone d’andata della Serie A élite maschile 2023-2024 di Rugby : le Fiamme Oro ... (oasport)

Si sono disputati due anticipi per la nona ed ultima giornata del girone d’andata della Serie A élite maschile 2023-2024 di Rugby : il Valo Rugby ... (oasport)

La 23^ giornata del campionato di Serie A può già dare, se non un verdetto, un’indicazione importante per la corsa scudetto. È infatti in programma il derby d’Italia tra Inter e Juventus, rispettivame ...Empoli - Genoa 0-0 Empoli (3-4-2-1): Caprile 7; Ismajli 6.5, Walukiewicz 6, Luperto 7; Bereszynski 5.5 (8' st Cacace 6), Maleh 6, Grassi 6 (26' st Kovalenko ...Venerdi' 2 febbraio il Cile ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che le autorita' hanno affermato che si teme che almeno dieci persone ...