“Necessario l’ingresso dello Stato Sull’ex Fiat non c’è strategia” L’economista Brancaccio | “L’azienda ha divorato risorse ma l’esecutivo crede alla fiaba del libero mercato”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Continua lo scontro tra Stellantis e il governo. Il ceo delCarlos Tavares sostiene che l’Italia dovrebbe fare di più per proteggere i posti di lavoro nel settore automobilistico, anziché attaccare Stellantis per il fatto che produce meno nel nostro Paese. Ne parliamo conEmiliano, che sulla crisi dell’industria automobilistica sostiene da tempo una posizione originale. Professore, Stellantis dice che se non si danno sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio gli impianti in l’Italia. Che ne pensa? Sente puzza di ricatto? “Non è un ricatto, è il capitalismo contemporaneo, che ormai ha fatto del sostegno pubblico ai profitti una pratica abituale. I grandi conglomerati industriali cercano di ampliare i margini in tutti i modi, e per questo scopo non si fanno scrupolo a pretendere ...