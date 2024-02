NBA | risultati della notte 3 febbraio | Jokic in tripla doppia | Williamson trascina New Orleans Vittorie di OKC e Golden State

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sono dieci le partiteNBA. Si accende sempre di più la lotta per la vettaWestern Conference con gli Oklahoma City Thunder che agguantano la testaclassifica con la loro settima vittoria nelle ultime dieci partite. Un successo agevole per OKC, che ha superato gli Charlotte Hornets per 126-106 con un Shai Gilgeous-Alexander da 31 punti, mentre agli ospiti non sono bastati i 28 punti del rookie Brandon Miller. Con questa vittoria i Thunder agguantano in vetta i Minnesota Timberwolves, sconfitti in casa di misura dagli Orlando Magic per 108-106, con gli ospiti che hanno rimontato nell’ultimo quarto grazie soprattutto ai 23 punti di un Paolo Banchero fresco di chiamata per l’All Star Game. Per i T’Wolvesdi Rudy Gobert, autore di 22 punti e 16 ...