Nba | LeBron resta ai Lakers Notte da ricordare per Westbrook e Sabonis

(Di sabato 3 febbraio 2024) Milano, 3 febbraio 2024 - "Non verrà scambiato e non abbiamo chiesto la cessione". Con queste parole rilasciate ai microfoni di Espn e riprese da Sky Sport, Rich Paul, agente diJames, spegne le voci - circolate negli scorsi giorni - relative ad un possibile addio del suo assistito ai. Arrivato a Los Angeles nell'estate del 2018, l'ex Cleveland e Miami è legato contrattualmente ai gialloviola fino al termine di questa stagione, quando dovrà scegliere se esercitare o meno la player option da 51.4 milioni di dollari,ndo così anche per l'annata 2024-25. Ricordiamo che invece questa sessione di scambi durerà fino alle 21 italiane di giovedì 8 febbraio: un termine entro il quale ci si aspetta che iprovino a rinforzare una squadra che al momento si trova al nono posto della Western Conference ...